Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о ликвидации 300 военнослужащих украинской армии и наемников из других стран на Донецком направлении подразделениями ВС России. Такую информацию передает RT.

Как следует из сообщения, в окрестности населенных пунктов Калиновка и Красное, расположенных на территории Донецкой Народной Республики, было нанесено огневое поражение по выявленным позициям украинской армии.

В результате артиллерийского огня со стороны ВС России за последние сутки было уничтожено около 300 боевиков ВС Украины, в том числе и иностранных наёмников, 3 боевые машины пехоты, 4 бронеавтомобиля, одна реактивная система залпового огня «Град» и самоходная артиллерийская установка «Акация».

Также в окрестностях населенных пунктов Краматорск и Авдеевка, расположенных на территории ДНР, российская армия уничтожила два склада с боеприпасами 110-й и 54-й механизированных бригад ВС Украины.