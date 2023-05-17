Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

16 мая глава администрации Миллеровского района Ростовской области Олег Коваленко подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности. Он пояснил, что сделано это для спецслужб района.

Причиной введения специального режима является «угроза со стороны» ВСУ. Однако по словам Коваленко, никакой реальной опасности в настоящий момент нет и распоряжение не должно вызывать панику. Оно подписано для повышения бдительности служб реагирования и будет действовать до 22:00 17 числа.

Начальник ГО и ЧС по Миллеровскому району Валерий Овсянников не стал комментировать распоряжение и отметил, что делать этого никто не будет.

Напомним, Ростовская область граничит с ЛНР и ДНР, в которых действует военное положение. В октябре прошлого года по всей территории региона введен средний уровень реагирования.

Вам может понравиться

ВС РФ заняли еще несколько опорных пунктов на западе Артемовска

На протяжении дня 14 мая российские военные продвинулись вперед в Бахмуте (Артемовске) и взяли под свой контроль еще несколько опорных пунктов, рассказал военный корреспондент Александр Симонов. Основные бои продолжаются на

МК: Военкор Рожин показал сбитую под Кременной просроченную ракету AGM-88 HARM ВС США

Российские ВС под Кременной перехватили ракету AGM-88 HARM. Такие боезаряды Киеву поставляют США для «охоты» на радиолокационные станции РФ, однако никакой эффективности они не показывают. Военный эксперт Борис Рожин показал

Bild: ВС РФ продолжат удары по Украине, чтобы выявить и уничтожить ЗРК Patriot

Российская армия хочет сделать выводы о том, где находятся комплексы противовоздушной обороны, которые Запад передал Киеву, и каковы возможности таких ЗРК. Поэтому ракетные удары по территории Украины будут продолжены. Такую