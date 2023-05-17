16 мая глава администрации Миллеровского района Ростовской области Олег Коваленко подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности. Он пояснил, что сделано это для спецслужб района.

Причиной введения специального режима является «угроза со стороны» ВСУ. Однако по словам Коваленко, никакой реальной опасности в настоящий момент нет и распоряжение не должно вызывать панику. Оно подписано для повышения бдительности служб реагирования и будет действовать до 22:00 17 числа.

Начальник ГО и ЧС по Миллеровскому району Валерий Овсянников не стал комментировать распоряжение и отметил, что делать этого никто не будет.

Напомним, Ростовская область граничит с ЛНР и ДНР, в которых действует военное положение. В октябре прошлого года по всей территории региона введен средний уровень реагирования.