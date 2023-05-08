В ночь на понедельник на территории складских помещений, расположенных в Одесской области, разгорелся пожар, охвативший площадь более 10 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря командования «Юг» ВС Украины Наталии Гуменюк в эфире украинского национального телемарафона.

По ее словам, пожар, возникший в складских помещениях в Одесской области после удара российской ракеты, был очень мощный и успел распространиться на площадь в более чем 10 тысяч квадратных метров, прежде чем он был локализован пожарными. В настоящий момент пожар был полностью потушен.

Ранее украинские средства массовой информации сообщили о нескольких мощных взрывах в Одессе и области. По информации местных властей, пожар в Одесской области произошел на территории складов с продовольствием. Однако, по словам главы движения «Мы вместе с Россией» Владимиром Роговым, данные складские помещения использовались командованием ВС Украины для хранения боеприпасов.