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Подробности удара по Одессе сообщили представители оперативного командования «Юг» в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Одна из ракет угодила по складу промышленного предприятия, которое использовалось для нужд ВСУ.

Складской комплекс расположен на побережье Черного моря. После удара возникло сильное возгорание. На место выехали представители экстренных служб, которые в данный момент продолжают устранять последствия атаки.

Напомним, ранее сообщалось об ударах по аэродрому «Школьный», где уничтожен недавно прибывший натовский груз, и по мосту в Затоке, используемому для переброски техники и вооружения в зону проведения специальной военной операции.

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