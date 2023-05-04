В Одессе ночью гремели взрывы, украинские СМИ пишут о работе систем противовоздушной обороны. Впрочем, это не соответствует действительности, в социальных сетях местные жители пишут о прилетах. На местах попадания по целям уже активно работают экстренные службы. Имеется информация о пожаре, но какие именно объекты попали под удар, пока неизвестно. Сообщается о 8 мощных взрывах.

В ночь на 4 мая достаточно громко было и в Киеве. Власти украинской столицы также заявляют, что ПВО сбила все цели, но практика показывает, что более точная информация будет немного иной.

Воздушная тревога звучала сразу в нескольких областях – Кировоградской, Полтавской, Киевской, Черкасской, Харьковской и прочих. О взрывах в этих регионах пока сообщений нет.