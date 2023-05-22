После краткого затишья в субботу украинская пропаганда начала было готовить речи о “закончившихся” российских ракетах, но не успела. В ночь на воскресенье самая продолжительная серия ударов по объектам противника возобновилась, пишет портал “Военное обозрение”.

Вечером в воскресенье мощные взрывы прогремели в Одесской области. Причем они были слышны еще до объявления воздушной тревоги, а значит, украинская ПВО снова все проспала. Следующей целью оказался пункт дислокации противника в Херсонской области. После ударов и уничтожения объекта Киев начал истерично радоваться уничтожению российского самолета Су-35, но позже выяснилось, что это очередной духоподъемный фейк.

В Николаевской, Днепропетровской и уже упомянутой Одесской областях на крупных складах с оружием и боеприпасами начались сильные пожары. В Днепропетровске депутат Верховной рады Бужанский насчитал не менее 16 взрывов за 40 минут. Также удары наносились по позициям ВСУ в Запорожье.