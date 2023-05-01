Портал «Военное обозрение» рассказал первые подробности массированного ракетного удара по Украине в ночь на 1 мая. Одним из главных его результатов является уничтожение ракетно-артиллерийских боеприпасов ВСУ в Павлограде, которые детонируют до сих пор. Ударами по эшелонам российские ВС уничтожили не только боезаряды, но и вооружение, которое Киев готовил для контрнаступления и отправки в зону СВО.

По имеющимся данным, в Павлограде взлетело на воздух не менее 300 тонн боеприпасов, причем подавляющее большинство – западного образца.

Кроме того, удары наносились по Днепропетровску и Киевской области. В столичном регионе ликвидированы зенитно-ракетные комплексы ВСУ которые осуществляли прикрытие стратегически важных критических и военных объектов.

В Днепропетровске и Харьковской области уничтожены места размещения личного состава, который ВСУ готовили для контрнаступления. В том числе, под удар попали и пункты временной дислокации так называемой «Гвардии наступу», которую Киев собирал на протяжении нескольких месяцев.