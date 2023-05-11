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Военные службы Североатлантического блока следят за “всё более агрессивной схемой поведения России”. Страны НАТО должны быть готовы, что вооружённое противостояние с Москвой может начаться в любой момент. Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр во время пресс-конференции. Его цитирует РИА “Новости”.

Бауэр рассказал журналистам, что за последнее время Североатлантический блок значительно усилился. Это результат совместных действий всех членов НАТО. Такое усиление произошло впервые с момента окончания холодной войны, подчеркнул представитель командования альянса.

По словам Бауэра, сейчас идёт интеграция военного планирования на уровне как альянса целиком, так и на уровнях государств, которые в него входят. В конечном счёте, всё это направлено на более скоординированные действия государств-членов военного блока в будущем, подчеркнул глава комитета НАТО.

В начале апреля этого года стран, входящих в НАТО, стало больше. В состав военного блока вошла Финляндия, которая десятилетиями сохраняла нейтральный статус. Это привело к тому, что у альянса появилось более тысячи километров общей границы с Россией.

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