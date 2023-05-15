Более чем за год специальной военной операции российская армия не растеряла свой потенциал, продолжая оставаться боеспособной. Такое мнение высказал главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. Слова высокопоставленного военного приводит издание “Русская Весна”.

На конференции западных военных, которая прошла в Таллинне, Каволи поделился оценками боеспособности ВС РФ. Генерал отметил, что сухопутные войска России сейчас численно больше, чем до начала специальной военной операции. При этом, со слов Каволи, именно на этот род войск пришлись “большие проблемы” в связи с СВО.

В то же время ВКС России понесли не столь значительные потери, почти не пострадали флот и кибернетические войска. На этом фоне генерал призвал ещё выше повышать обороноспособность стран НАТО. По мнению Каволи, противостояние с Россией может затянуться на годы и перерасти в открытый военный конфликт.