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На Украине силами местного МВД формируются бригады так называемой “Гвардии наступления.” Восемь бригад уже готовы, остальные ещё комплектуются. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Его слова приводит издание “Русская Весна”.

Клименко подчеркнул: спрос на такие бригады сейчас есть. В настоящее время идёт формирование дополнительных подразделений. Граждане, которые пополнят бригады, пройдут обучение – оно длится до трёх недель. Все возможности для подготовки есть, сказал министр.

Глава МВД Украины также рассказал, какая задача ставится перед бригадами “Гвардии наступления”. Они будут участвовать в штурмовых операциях совместно с Силами обороны. Сколько в итоге планируется сформировать бригад для наступления, Клименко не уточнил.

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