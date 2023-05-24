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В Зеленоградском округе Москвы были задержаны преподавательница английского языка в возрасте 37 лет и педагог школы в возрасте 65 лет по обвинению в поддержке запрещенного в России террористического Легиона «Свобода России». Задержанные были обнаружены благодаря сине-белому флагу террористической организации, нарисованному на номерах их автомобиля.

Однако, согласно данным SHOT, есть вероятность того, что женщины были подставлены. Многие россияне не осведомлены о том, что эти цвета связаны с непатриотическими символами.

Машина была обнаружена во дворе дома преподавательницы, и полицейские остановили автомобиль, когда женщина собиралась выйти из двери, чтобы отправиться по своим делам.

Обе женщины были доставлены в полицейское отделение, где сотрудники составили административный протокол по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций».

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