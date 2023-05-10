Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

По данным канала Телеграм Рыбарь, еще один беспилотный летательный аппарат был ликвидирован в районе военного госпиталя имени Бурденко в московском Лефортово.

«Всего за прошедшие сутки было сбито или подавлено более сотни вражеских дронов. Основную часть работы проделали силы РЭБ», – сообщает источник.

Также указывается, что противник по-прежнему продолжает попытки прорвать государственную границу России и добраться при помощи беспилотников до центральных регионов нашей страны. «Возможно, прошедшую ночь можно назвать самой массовой в истории применения дронобоек для защиты территории России. Обидно, что десятки беспилотников противника были запущены с российских регионов, в их числе были и дроны самолетного типа», – говорится в сообщении.

Вам может понравиться

Бойцы «Вагнера» обрушили огненный дождь из «зажигалок» на украинскую крепость в Бахмуте

Издание «Русская весна» в канале Telegram сообщает, что позиции украинских националистов в Бахмуте были обстреляны зажигательными снарядами при помощи РСЗО «Град». Удары нанесли бойцы частной военной компании «Вагнер». Обстрел длится

«Царьград»: Иностранные наемники готовились захватить Белгород

Согласно информации издания «Царьград», самолет Су-34 Военно-космических сил России нанес удар по базе иностранных наемников возле границы РФ. Предполагается, что они готовились к захвату Белгорода. Армия России для нанесения удара

Польская армия получит от США танки Abrams и РСЗО HIMARS уже мае текущего года

Вооруженные силы Польши получат танки Abrams и реактивные системы залпового огня HIMARS производства США уже в мае текущего года. Об этом, выступая в эфире «Польского радио», сообщил вице-премьер и министр