По данным канала Телеграм Рыбарь, еще один беспилотный летательный аппарат был ликвидирован в районе военного госпиталя имени Бурденко в московском Лефортово.

«Всего за прошедшие сутки было сбито или подавлено более сотни вражеских дронов. Основную часть работы проделали силы РЭБ», – сообщает источник.

Также указывается, что противник по-прежнему продолжает попытки прорвать государственную границу России и добраться при помощи беспилотников до центральных регионов нашей страны. «Возможно, прошедшую ночь можно назвать самой массовой в истории применения дронобоек для защиты территории России. Обидно, что десятки беспилотников противника были запущены с российских регионов, в их числе были и дроны самолетного типа», – говорится в сообщении.