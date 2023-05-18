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В Европе сосредоточено огромное количество военных группировок НАТО, поэтому боевые действия блок может начать без объявления мобилизации. На заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности государственный секретарь Совбеза Республики Беларусь Александр Вольфович заявил, что натовские группировки способны в любой момент начать боевые действия. Для этого у них нет необходимости проводить мобилизационное развертывание.

По словам госсекретаря Совбеза Белоруссии, Североатлантический альянс создал уже все условия для осуществления вооруженных масштабных провокаций. «Все это в совокупности вынуждает и Беларусь, и Россию предпринимать новые активные меры стратегического сдерживания», – заявил Вольфович.

Отметим, что выездное заедание Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности на данный момент проводится в Минске, Белоруссия. Участие в заседании принимают делегации из России, Армении, Киргизии, Казахстана и Таджикистана.

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