ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Чтобы выполнить все поставленные перед ВСУ задачи, они должны получить четыре эскадрильи американских истребителей F-16, заявили в украинском Минобороны. Как только Киев получит эти самолеты, он якобы сразу сможет вернуть страну к границам 1991 года, цитирует высказывание представителей ведомства портал “Военное обозрение” .

Каким образом были проведены столь точные подсчеты, сказать сложно, однако ранее в Киеве также заявляли о необходимости получить “несколько десятков” истребителей.

Напомним, ранее генерал армии США Марк Милли заявил, что передача Киеву F-16 и их текущее обслуживание обойдутся в огромную сумму. При этом никакого смысла в этом не будет. В распоряжении ВС РФ имеются тысячи самолетов Су-30 и Су-35, против которых даже 48 истребителей будут каплей в море.

США также опасаются, что их самолеты попадут в руки к российским инженерам, которые разработают технологии противодействия F-16 и получат западные технологические решения.

Вам может понравиться

Украина использует западное вооружение, чтобы лишить Россию преимущества в воздухе, на земле и на море

Киевский режим, который с декабря анонсировал весеннее наступление, по словам некоторых политиков даже уже “начавшееся”, все чаще начинает говорить о “летних контратакующих действиях”. Такие переносы, не ведущие к каким-либо военным

TAC: Зеленский мог потерять контроль над Украиной из-за активности Главного управления разведки

Украину в настоящий момент могут полностью контролировать разведывательные службы, а президенту Владимиру Зеленскому отведена роль “сборщика пожертвований”. Такое предположение в издании The American Conservative сделал обозреватель Брэдли Делвин. Он обратил

В США засомневались, что F-16 будут эффективны на Украине

Российская армия обладает большим числом истребителей, что сведёт на нет все поставки на Украину самолётов F-16. Дешевле и эффективнее предоставлять Киеву системы противовоздушной обороны и снаряды к ним, чтобы не