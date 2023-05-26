Чтобы выполнить все поставленные перед ВСУ задачи, они должны получить четыре эскадрильи американских истребителей F-16, заявили в украинском Минобороны. Как только Киев получит эти самолеты, он якобы сразу сможет вернуть страну к границам 1991 года, цитирует высказывание представителей ведомства портал “Военное обозрение” .

Каким образом были проведены столь точные подсчеты, сказать сложно, однако ранее в Киеве также заявляли о необходимости получить “несколько десятков” истребителей.

Напомним, ранее генерал армии США Марк Милли заявил, что передача Киеву F-16 и их текущее обслуживание обойдутся в огромную сумму. При этом никакого смысла в этом не будет. В распоряжении ВС РФ имеются тысячи самолетов Су-30 и Су-35, против которых даже 48 истребителей будут каплей в море.

США также опасаются, что их самолеты попадут в руки к российским инженерам, которые разработают технологии противодействия F-16 и получат западные технологические решения.