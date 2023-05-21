Замминистра обороны Украины Анна Маляр назвала фейками заявления об исчезновении, гибели или ранении главкома ВСУ Валерия Залужного. По ее словам, генерал спокойно работает в своем кабинете, а РФ якобы разгоняет “информационную волну”, чтобы деморализовать украинскую армию.

“Сейчас момент распространения понятен — пик напряжения в Бахмуте (Артёмовске), когда даже несколько деморализованных военных с нашей стороны им облегчат ситуацию”, – заявила Маляр.

Напомним, что брогер Анатолий Шарий сообщил, что “Залужный уже на том свете”. Военный корреспондент Андрей Руденко написал в своем телеграм-канале, что главком ВСУ жив, но находится в Днепропетровской области в госпитале в критическом состоянии.