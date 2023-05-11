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Скорость полета ракеты Х-47 «Кинжал» гораздо выше, чем установленные боевые режимы всех западных зенитно-ракетных комплексов, отправленных на Украину. И ЗРК Patriot не является исключением. Поэтому он технически не мог уничтожить российский гиперзвуковой боезаряд, сообщил РИА Новости источники в министерстве обороны РФ.

Он пояснил, что «Кинжал» строго вертикально заходит на намеченную цель, предварительно выполнив противоракетный маневр. Это еще одна причина, по которой сбить его существующими средствами ПВО и ПРО не представляется возможным.

По мнению представителя Минобороны, Украина и США, которые распространяют информацию о перехвате «Кинжала» просто выдают желаемое за действительное. Пентагон при этом еще и продвигает свои системы ПВО, добавляя им несуществующие достижения.

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