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Усиление безопасности Союзного государства России и Белоруссии. Вот главная причина размещения на территории соседней страны российского стратегического вооружения. Соответствующие мероприятия стали ответом на агрессивные действия со стороны стран Североатлантического военного блока. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин – передаёт “Лента.ру”.

Фомин во время беседы с военными атташе дружественных стран заметил, что действия РФ носят исключительно оборонительный характер – размещение ядерного оружия призвано усилить меры безопасности по защите суверенитета страны.

О размещении стратегического вооружения на территории Беларуси президент России Владимир Путин заявлял ещё марте. Тогда подчёркивалось, что Минск только предоставляет территорию, контроль за вооружением продолжает оставаться за Москвой. При этом в России ссылались на аналогичные действия со стороны США. Американские ядерные ракеты размещены во многих европейских странах.

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