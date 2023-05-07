Атака украинских беспилотников на Крым успешно отражена, жертв и разрушений нет, сообщил советник Сергея Аксенова Олег Крючков.

Он пояснил, что в ночь на 7 мая боевиками ВСУ была предпринята попытка нанесения массированного удара по Севастополю. Киев запустил одновременно 10 беспилотных аппаратов. Но пройти российскую противовоздушную оборону им все же не удалось, передает РИА Новости.

Два дрона рухнули в море, еще один упал в лесополосе, остальные также уничтожены и сейчас разыскиваются экстренными службами. Ни одной цели украинским нацистам поразить не удалось.

Напомним, что самой массовой остается атака на Севастополь, которую Киев затеял осенью прошлого года. 28 октября на город было выпущено 17 морских и летательных беспилотников. Но и они были полностью уничтожены, не добравшись до цели.