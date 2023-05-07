ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Атака украинских беспилотников на Крым успешно отражена, жертв и разрушений нет, сообщил советник Сергея Аксенова Олег Крючков.

Он пояснил, что в ночь на 7 мая боевиками ВСУ была предпринята попытка нанесения массированного удара по Севастополю. Киев запустил одновременно 10 беспилотных аппаратов. Но пройти российскую противовоздушную оборону им все же не удалось, передает РИА Новости.

Два дрона рухнули в море, еще один упал в лесополосе, остальные также уничтожены и сейчас разыскиваются экстренными службами. Ни одной цели украинским нацистам поразить не удалось.

Напомним, что самой массовой остается атака на Севастополь, которую Киев затеял осенью прошлого года. 28 октября на город было выпущено 17 морских и летательных беспилотников. Но и они были полностью уничтожены, не добравшись до цели.

Вам может понравиться

РВ: Военнослужащие ВСУ в Бахмуте вынуждены прятаться из-за плотного огня артиллерии ВС РФ

Украинские боевики в панике ищут хоть какие-то укрытия в Артемовске, в котором контролируют не более 2 квадратных километров. Они жалуются на существенное увеличение интенсивности артиллерийского огня. Видеозапись обстрелов показал портал

Стрельба на границе в Белгородской области: что происходит

В Шебекинском районе Белгородской области жители на протяжении нескольких часов слышат стрельбу. Они строят догадки о произошедшем, но официальной информации о возможном инциденте пока не поступает, передает “Царьград”. По одной

«РВ»: В рамках подготовки контрнаступления ВСУ резко активизировались в зоне СВО

Портал «Русская весна» сообщил о повышенной активности подразделений ВСУ на всех направлениях. Так, на южном участке линии соприкосновения они все чаще устраивают разведки боем, пытаясь прощупать оборону ВС РФ и