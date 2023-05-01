В западной части Крымского полуострова в районе Евпатории система противовоздушной обороны отразила атаку украинского беспилотного аппарата. По предварительным данным, речь идет о БПЛА Ту-141 «Стриж» советского производства, которые Киев модернизирует с помощью западных инженеров.

Кроме того, ВСУ пытаются атаковать Севастополь надводными дронами. Над бухтой засняли столб дыма, возможно указывающий на уже уничтоженный беспилотный катер. Черноморский флот и ПВО России уже приведены в полную боевую готовность.

Эксперты отмечают, что если раньше Киев осуществлял подобные налеты в ночное время, то сейчас дроны появились днем. Это означает, что ВСУ решили сменить тактику атак на Крым, поэтому необходимо проявлять максимальную бдительность.