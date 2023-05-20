Доктор исторических наук Владимир Кикнадзе прокомментировал возможность отмены указа Никиты Хрущева о передаче Крыма Украине, датированного 1954 годом. Ученый отметил, что это вполне реально, так как документ не учитывал интересы РСФСР и был нелегитимным.

По мнению Кикнадзе, указ нарушал как советское, так и республиканское законодательство, поэтому высказывания главы парламента Крыма Владимира Константинова о возможности отменить его действие имеют под собой основания.

“Нужно понимать то, что передача Крыма была не единственным фактом разбазаривания на тот момент наших русских земель. Примерно так же, если уже не передавалась, но была прекращена досрочно аренда нами военно-морской базы в Порт-Артуре в Китае. Мы только по итогам Второй мировой войны, спустя 40 лет, вернули эти территории, право ими владения”, – заявил эксперт.

Он также отметил, что Хрущев вряд ли предполагал распад Советского Союза в будущем и поэтому считал, что передача Крыма никакого влияния на безопасность РСФСР не окажет. Поэтому он нарушил нормы закона, но сейчас вполне можно восстановить справедливость, если доказать наличие упомянутых нарушений.