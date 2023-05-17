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Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор гражданину Киргизии за участие в специальной военной операции на стороне России. Его признали виновным по статье «Наемничество» и назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Гражданин Кыргызстана еще в прошлом году вошел в состав армейского корпуса ЛНР. На суде он заявил, что участия в активных боевых действиях не принимал, а служил в разведывательном подразделении и обеспечивал минометные установки. В ноябре 2022 года он написал рапорт на увольнение и отправился домой, где был взят под стражу.

Обвиняемый признал, что служил на стороне РФ за вознаграждение и планировал в дальнейшем получить российское гражданство, чтобы заняться бизнесом.

В Государственном комитете национальной безопасности страны как раз в ноябре прошлого года анонсировали судебный процесс над гражданином, участвовавшим в СВО и заявили, что официальный Бишкек занимает нейтральную позицию в конфликте.

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