В ночь на 28 мая удары барражирующими боеприпасами “Герань” были нанесены по объектам ВСУ в нескольких регионах Украины. Но о результатах атаки пока сообщает только мэр Киева Виталий Кличко.

Он заявил о пожаре в Голосеевском районе, где зафиксировано возгорание на площади в 700 квадратных метров. На данный момент украинские СМИ пишут, что пламя уже потушено, экстренные службы работали несколько часов подряд.

Не обошлось и без очередного “цирка”, связанного с подсчетом сбитых дронов-камикадзе. Так, киевские власти после первой волны ударов заявили, что беспилотников было 20 и все уничтожены.

Кроме того, итоги атаки подсчитали уже и в Генштабе ВСУ, сообщив, что из 54 барражирующих боеприпасов было “сбито” 52.