В ночной атаке на Киев было нанесено значительное количество ракетных ударов за короткий промежуток времени. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в канале Телеграм.

Атаку на Киев власти города назвали исключительной из-за высокой плотности использования различных видов оружия, включая беспилотники, крылатые ракеты и, возможно, ракеты баллистического типа.

О взрывах и действиях системы ПВО в Киеве стало известно ночью во вторник, 16 мая. Звуки взрывов раздавались в районах Соломенского и Шевченковского. Был объявлен режим воздушной тревоги на всей территории Украины.

Ранее, 8 мая, в Киеве также произошли взрывы. Мэр города Виталий Кличко назвал эту атаку самой масштабной с самого начала СВО. Результатом ударов стало повреждение резервуара с топливом, о чом сообщила администрация Киева.