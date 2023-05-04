В ночь на четверг в Киеве и Одессе взвыли сирены воздушной тревоги, а вслед за ними послышались характерные звуки двигателей дронов-камикадзе «Герань», пишет издание «Царьград».

Авторы публикации показали фото и видео последствий этой ночной атаки. На улицах украинской столицы и в Одессе найдены обломки поразивших цели барражирующих боеприпасов, на которых имеются надписи «ZA Кремль».

Напомним, что в ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались атаковать резиденцию президента России, но были уничтожены. «Ответка» не заставила себя ждать.

Власти Украины заявляют, что почти все «Герани» были уничтожены, однако это не так. В Киеве дроны поразили пункты размещения боевиков и батарею ПВО, а в Одессе атаковали Военную академию, в общежитиях которой ликвидированы боевики и офицеры из командования ВСУ.