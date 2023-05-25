В ночь на 25 мая ВС РФ вновь устроили массированную атаку на военные объекты Украины. В некоторых регионах воздушная тревога объявлялась несколько раз.

В Киеве мощные взрывы прогремели в пределах города, но подробности пока не сообщаются. Также под удар попал Харьков – местные власти заявляют, что для этой цели использовались зенитные ракеты комплекса С-300, атакующие наземные цели.

Взрывы гремели во Львовской области. Западная Украина сейчас регулярно подвергается обстрелам, так как именно там Киев размещает крупные склады с вооружением и техникой.

По уверениям одесских властей, в регионе сработала система противовоздушной обороны. Сбила ли она что-нибудь, пока неясно, нужно дождаться подробной информации.