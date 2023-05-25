ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ночь на 25 мая ВС РФ вновь устроили массированную атаку на военные объекты Украины. В некоторых регионах воздушная тревога объявлялась несколько раз.

В Киеве мощные взрывы прогремели в пределах города, но подробности пока не сообщаются. Также под удар попал Харьков – местные власти заявляют, что для этой цели использовались зенитные ракеты комплекса С-300, атакующие наземные цели.

Взрывы гремели во Львовской области. Западная Украина сейчас регулярно подвергается обстрелам, так как именно там Киев размещает крупные склады с вооружением и техникой.

По уверениям одесских властей, в регионе сработала система противовоздушной обороны. Сбила ли она что-нибудь, пока неясно, нужно дождаться подробной информации.

Вам может понравиться

Главком ВСУ рассказал о телефонном разговоре с командующим силами НАТО в Европе

Усиление противовоздушной обороны Украины – главная тема, которую обсудили во время телефонного разговора главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи. Об

«РВ»: Генштаб ВСУ впервые за девять месяцев не сообщил о боях за Артемовск

В очередной своей сводке из зоны боевых действий украинский Генштаб впервые за последние 9 месяцев ничего не сообщил о битве за Артемовск (Бахмут). Это вполне можно считать признанием потери города.

RT: оставшиеся в Артемовске боевики ВС Украины прячутся под ваннами

Военный корреспондент RT Мурад Газдиев отправился в освобожденный Артемовск (украинское название Бахмут), чтобы подготовить репортаж с западных окраин города, где был расположен последний укрепрайон боевиков ВС Украины. Министерство обороны Украины