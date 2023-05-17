Немецкое издание Spiegel сообщило о второй за три дня поломке самолета министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на Ближнем Востоке. Технические проблемы с Airbus не позволяют главе МИД своевременно посещать страны Персидского залива.

Так, в первый раз самолет сломался 15 мая, когда Бербок должна была лететь в Саудовскую Аравию. Из-за неполадок она не успела вовремя прибыть на встречу, которую пришлось перенести на несколько часов, передает РИА Новости.

Вторая поломка возникла в Катаре. Вылет из столицы государства Дохи отложили на два часа, поэтому и в Берлин глава немецкого МИД прилетит с опозданием. Причина – очередная поломка правительственного самолета, узнав о которой вся делегация была вынуждена вернуться в отель Шератон.