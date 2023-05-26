ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Граждане Украины устроили истерику из-за надписи “Бахмут наш!”, которую на свой гараж нанесла россиянка в Канаде. Она также разместила там символы специальной военной операции – буквы “V” и “Z”.

Украинцы, заметившие надпись, начали истерить и всячески оскорблять женщину. Они пожелали ей самой попасть в Артемовск (дореволюционное название Бахмут было возвращено городу в ходе “декоммунизации”, устроенной киевским режимом), а также громко кричали, что таким в Канаде не место.

Напомним, поляки опасаются, что наводнившие страну украинцы вскоре превратят Польшу в Укрополь, а местные жители будут им прислуживать. Издание NDP сообщило, что большая часть преступлений в прошлом году совершена именно беженцами с Украины.

Вам может понравиться

«РВ»: На Украине попытались выдать старое фото главкома ВСУ Залужного за свежее

Украина продолжает утверждать, что с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным все в порядке, а все заявления о его ранении не соответствуют действительности. Но чтобы доказать это, она использует совсем уж примитивные

РИАМО: Политолог Бобров оценил возможности ВС США ввести свои войска на Украину

Североатлантический альянс может ввести войска на украинскую территорию, однако сделает он это только после поражения ВСУ, рассказал порталу РИАМО политолог Константин Бобров. Он отметил, что США и НАТО уже вовлечены

Депутат Госдумы предложил создать штаб по охране границы с Украиной

Недавняя террористическая атака украинских диверсантов на Белгородскую область выявила некоторые обстоятельства во взаимодействии российских силовиков, которые следовало бы устранить. Для этого нужен единый штаб по охране границы с Украиной. Соответствующую