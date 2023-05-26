Граждане Украины устроили истерику из-за надписи “Бахмут наш!”, которую на свой гараж нанесла россиянка в Канаде. Она также разместила там символы специальной военной операции – буквы “V” и “Z”.

Украинцы, заметившие надпись, начали истерить и всячески оскорблять женщину. Они пожелали ей самой попасть в Артемовск (дореволюционное название Бахмут было возвращено городу в ходе “декоммунизации”, устроенной киевским режимом), а также громко кричали, что таким в Канаде не место.

Напомним, поляки опасаются, что наводнившие страну украинцы вскоре превратят Польшу в Укрополь, а местные жители будут им прислуживать. Издание NDP сообщило, что большая часть преступлений в прошлом году совершена именно беженцами с Украины.