В кабмине ЮАР сообщается, что в мирной миссии африканских лидеров, которые осуществят визит в России и Украину, примет участие не только Южно-Африканская Республика. К ней присоединятся Замбия, Конго, Сенегал, Уганда и Египет.

В правительстве ЮАР сообщили, что лидер России Владимир Путин одобрил их инициативу и согласился принять глав африканских лидеров в Москве. Также поприветствовал будущий визит мирной миссии в украинскую столицу Владимир Зеленский. Данную миссию также поддержал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В заявлении кабинета министров ЮАР говорится, что целью миссии является «поиск мирного урегулирования разрушительного украинского конфликта, повлекшего за собой человеческие жертвы и последствия на африканском континенте».

Ранее сообщалось, что лидер Южно-Африканской Республики Сирил Рамафос провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.