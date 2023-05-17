ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В кабмине ЮАР сообщается, что в мирной миссии африканских лидеров, которые осуществят визит в России и Украину, примет участие не только Южно-Африканская Республика. К ней присоединятся Замбия, Конго, Сенегал, Уганда и Египет.

В правительстве ЮАР сообщили, что лидер России Владимир Путин одобрил их инициативу и согласился принять глав африканских лидеров в Москве. Также поприветствовал будущий визит мирной миссии в украинскую столицу Владимир Зеленский. Данную миссию также поддержал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В заявлении кабинета министров ЮАР говорится, что целью миссии является «поиск мирного урегулирования разрушительного украинского конфликта, повлекшего за собой человеческие жертвы и последствия на африканском континенте».

Ранее сообщалось, что лидер Южно-Африканской Республики Сирил Рамафос провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Вам может понравиться

Кроме снарядов с ураном под Хмельницким могли взорваться компоненты «грязной бомбы»

Украинские власти активно работают над ликвидацией последствий взрывов, произошедших в Хмельницком и Тернополе. Однако экс-офицер Станислав Крапивник из США высказал предположение, что характер взрыва может свидетельствовать о возможности детонации не

Российские бойцы показали RT бывшие позиции украинских боевиков в Марьинке

Российские военные продемонстрировали военному корреспонденту RT Владу Андрице бывшие позиции боевиков Вооруженных Сил Украины в Марьинке. Особое внимание было обращено на пулеметную точку, расположенную в здании отдела полиции. Командир роты

Путин сделал последнее предупреждение: Лондон поставлен на счетчик

Как сообщает издание «Московский комсомолец», Киеву были переданы британские дальнобойные ракеты Storm Shadow. Такими действиями Лондон совершил очень опрометчивый поступок, считают многие военные аналитики. По их мнению, атака украинских дронов