В украинском городе Хмельницком, где 13 мая российские ВС уничтожили крупный склад с боеприпасами, стремительно вырос радиационный фон. Приборы показывают, что произошел скачек с 80-100 до 140-160 нанозиверт.

Военный эксперт Борис Рожин пояснил, что подобный всплеск мог произойти из-за уничтожения на складах с боеприпасами снарядов с обедненным ураном для английских танков «Челленджер 2». Напомним, что и Великобритания, и Киев ранее подтверждали поставку этих боезарядов.

Стоит упомянуть также, что 13 мая днем, уже через несколько часов после удара по складу, там произошла вторичная детонация. Раздался взрыв огромной силы, который сопровождался большим столбом огня и дыма, поднимающихся в верх в виде грибовидного облака.