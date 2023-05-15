После ударов ВС РФ по Тернополю и Хмельницкому, где были уничтожены склады с боеприпасами украинской армии, в этих городах замечено существенное повышение радиационного фона.

Значения гамма-излучения достигли 150 нанозиверт в час. Если верить украинскому гидрометцентру, то выше уровень радиации в настоящий момент только на территории Чернобыльской АЭС.

По мнению экспертов, внезапный всплеск радиации совсем не случаен – на складах в Хмельницком и Тернополе могли храниться снаряды, имеющие сердечник из обедненного урана. Эти боеприпасы Киев поставила Великобритания для танков «Челленджер-2».

Напомним, что после взрыва в Хмельницком наблюдались многочисленные вторичные детонации. Не исключено, что взрывались именно британские снаряды.