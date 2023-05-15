Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

После ударов ВС РФ по Тернополю и Хмельницкому, где были уничтожены склады с боеприпасами украинской армии, в этих городах замечено существенное повышение радиационного фона.

Значения гамма-излучения достигли 150 нанозиверт в час. Если верить украинскому гидрометцентру, то выше уровень радиации в настоящий момент только на территории Чернобыльской АЭС.

По мнению экспертов, внезапный всплеск радиации совсем не случаен – на складах в Хмельницком и Тернополе могли храниться снаряды, имеющие сердечник из обедненного урана. Эти боеприпасы Киев поставила Великобритания для танков «Челленджер-2».

Напомним, что после взрыва в Хмельницком наблюдались многочисленные вторичные детонации. Не исключено, что взрывались именно британские снаряды.

Вам может понравиться

Расчет ОТРК «Искандер» нанес удары по инфраструктуре ВСУ в зоне СВО

Минобороны РФ сообщает об уничтожении очередного склада с боеприпасами украинских ВС в зоне проведения специальной военной операции. Отмечается, что для удара по цели использовался оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Склад был

CNN: ВС Украины наносят удары по командным центрам и складам российских сил перед масштабным контрнаступлением

Как отмечает CNN в своем материале со ссылкой на высокопоставленных чиновников США, вооруженные силы Украины наносят точечные удары по выявленным складам с боеприпасами и командным центрам на фронте в преддверии

Подразделения ВС Украины часто меняют места дислокации в прифронтовых районах из-за активной работы ВКС России

Российская разведка докладывает об увеличении «транспортной» активности подразделений ВС Украины в прифронтовых районах. Повышенная мобильность и частая смена мест временной дислокации резервов украинской армии связана с попыткой ввести в заблуждение