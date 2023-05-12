Жители Херсонской области уже привыкли постоянно жить в напряжении из-за частных обстрелов, поэтому слухи о контрнаступлении ВСУ, которые активно распространялись вечером в четверг, никакой паники у них не вызвали, рассказал изданию «Московский комсомолец» один из гражданских по имени Александр.

Он отметил, что кто хотел эвакуироваться из опасных из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ районов, тот уже это сделал. Остальные же не особо боятся и не паникуют.

«Мы здесь не дураки, понимаем, что это и на нас рассчитано тоже. Может, в первую очередь именно на нас. Панику хотят посеять, что скоро придут всушники, радикалы, и тогда нам, дескать, «крышка» за поддержку России. То, что происходит на правом берегу, нам хорошо известно. У многих и друзья, и родня там осталась. Но повторю ещё раз – паники у нас никакой нет. То, что специально врут о наступлении и распространяют эту дезу, только показывает, что ничего не будет», – рассказал житель Херсонской области.

Напомним, что информация о «высадке десанта» ВСУ на левый берег оказалась фейком. Ее опровергли и власти региона, и Минобороны РФ.