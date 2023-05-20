Русскоговорящая казахская семейная пара поехала в отпуск в Грузию, однако их отдых был омрачен неприятным инцидентом в автобусе с местными жителями. Согласно информации ряда Телеграм-каналов, пребывая в автобусе в Грузии, туристы вели разговор на русском языке. Таким образом, они разгневали местных жителей, ехавших в этом транспорте вместе с ними.

Пассажиры в автобусе начали вести себя неадекватно, требовали, чтобы «русские туристы» вышли из транспорта. Все свои возмущения местные жители сопровождали оскорблениями и неприятными словами.

Видеозапись данного инцидента была опубликована в Сети. На видеокадрах можно услышать, как одна из пассажирок сыпет оскорбления в адрес русскоязычных туристов. Причем обращается к ним тоже на русском языке. «Езжайте в свою Россию! Чтоб ноги вашей не было здесь», – сказала женщина, но ее лицо не попало в кадр видеозаписи.

Напомним, что Россия на днях возобновила авиасообщение с Грузией. Однако не все местные жители оказались рады российскими туристам.