ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киевские власти должны пойти на переговоры с Москвой, а не планировать контрнаступление. Оно всё равно окажется провальным. Такое мнение высказал генерал-майор ВВС Греции в отставке Павлос Христу – передаёт РИА “Новости”.

По словам военного, ВСУ просто не располагают необходимым числом военнослужащих и таким количеством военной техники, чтобы начать полномасштабное наступление на российские позиции в зоне СВО. Тем не менее Христу не исключил: Украина всё же может начать наступательную операцию, несмотря на то, что шансы на успех невысоки.

Генерал также рассказал, почему украинская армия вообще до сих пор держится. Всё дело в ограниченности боевых действий – они ведутся на небольших площадях. В случае, если российские войска расширят театр военных действий. украинская армия не выстоит, отметил Христу.

Вам может понравиться

«РВ» показала свежие кадры с разбитой натовской бронетехникой ВС Украины на «дороге смерти», ведущей в Бахмут

Гарнизон ВС Украины в Бахмуте (ранее Артемовск) пытается удержаться на западных окраинах населенного пункта, однако доставка снабжения и боеприпасов по «дороге смерти» сильно осложнена постоянным артиллерийским огнем со стороны российских

Пентагон: на Украине сбили ракету “Кинжал” с помощью комплекса Patriot

Системы ПВО Patriot, переданные Украине, показывают свою эффективность. Во всяком случае так утверждают американские военные. Руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер сообщил, что из указанной системы ПВО была сбита российская гиперзвуковая

Пригожин: ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по месторасположению украинских военнопленных в Бахмуте

Подразделения реактивной артиллерии ВС Украины нанесли массированный удар по объекту в Бахмуте (ранее Артемовск), где «вагнеровцы» удерживали украинских военнопленных, из американской РСЗО HIMARS. Об этом сообщает основатель ЧВК «Вагнер» Евгений