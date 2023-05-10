Киевские власти должны пойти на переговоры с Москвой, а не планировать контрнаступление. Оно всё равно окажется провальным. Такое мнение высказал генерал-майор ВВС Греции в отставке Павлос Христу – передаёт РИА “Новости”.

По словам военного, ВСУ просто не располагают необходимым числом военнослужащих и таким количеством военной техники, чтобы начать полномасштабное наступление на российские позиции в зоне СВО. Тем не менее Христу не исключил: Украина всё же может начать наступательную операцию, несмотря на то, что шансы на успех невысоки.

Генерал также рассказал, почему украинская армия вообще до сих пор держится. Всё дело в ограниченности боевых действий – они ведутся на небольших площадях. В случае, если российские войска расширят театр военных действий. украинская армия не выстоит, отметил Христу.