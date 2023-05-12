Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по обороне Юрий Швыткин заявил, что идея призыва неслуживших граждан России на военные сборы является более чем уместной. По его словам, эту инициативу обязательно нужно взять на рассмотрение. Даже если граждане вышли из призывного возраста, их все же могут призвать с целью обучения.

Отметим, что идею призвать военнообязанных россиян, которые не проходили срочную службу, с целью обучения и получения военно-учетной специальности ранее выдвинул член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Швыткин поддержал эту идею и заявил, что призыв вышедших из призывного возраста россиян должна быть законодательно закреплена в правовом поле.

Парламентарий также подчеркнул, что срок военных сборов четко регламентируется указом президента России Владимира Путина. Длительность военных сборов составляет не более двух месяцев. И хотя первоначальные навыки за этот период можно приобрести, но закрепить из за столь короткий период будет сложно, отметил Швыткин.