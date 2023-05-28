Кто сеет ветер, пожнет бурю, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Этой поговоркой он прокомментировал заявление американского сенатора Линдси Грэма о том, что США “никогда не были столь успешны в денежных тратах”, как сейчас, когда “умирают” русские.

По словам Шеремета, Грэм должен понимать, что США с таким подходом пожнут бурю, причем это будет уже не “Буря в пустыне”, а настоящий ураган в Вашингтоне, организованный Россией.

“До сборища фриков во главе с Линдси и Зеленским очень скоро дойдет, что их заявления лишь приближают нашу скорую победу и их неминуемую бесславную гибель. Своими выпадами они укрепляют нашу уверенность в праведности наших действий на полях сражений”, – заявил депутат.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее назвал высказывание Грэма позором для Соединенных Штатов.