Военные сборы не нужно путать с призывом в армию. Цель сборов – своего рода повышение квалификации прибывающих в запасе граждан. Об этом РБК рассказали депутаты Госдумы Евгений Лебедев и Виктор Соболев. Оба входят в комитет нижней палаты российского парламента по обороне.

Лебедев уточнил, что в настоящее время решено возобновить прерванную в 90-е годы практику проведения военных сборов, чтобы находящиеся в запасе граждане могли восстановить свои воинские навыки. Это достигается во время краткосрочных курсов, после которых военнообязанных отправляют домой.

Депутат Соболев добавил, что призывать на сборы граждан, которые не проходили службу в Вооружённых силах, не имеет особого смысла. Они не смогут эффективно проходить боевое слаживание – для начала им нужно получить военно-учётную специальность.

Указ о призыве на военные сборы в этом году президент России Владимир Путин подписал накануне.