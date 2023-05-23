Немецкий депутат Родерих Кизеветтер заявил изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), что страны, являющиеся союзниками Украины, должны предоставить ей все возможные ресурсы для использования военными силами страны, включая дальнобойные крылатые ракеты Taurus, разработанные Германией и Швецией.

Он подчеркнул, что партнеры Украины должны взять на себя риск и предоставить ей все доступные средства для использования в общевойсковых операциях, соблюдая при этом международное право. Конкретно, Германия должна передать Украине ракеты Taurus с дальностью действия до 400-500 км, а страны Запада должны поставить все необходимое оружие, которое может быть использовано НАТО.

Кизеветтер подчеркнул, что в этом вопросе больше не может быть красных линий. Накануне канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что Запад будет продолжать поставки оружия Украине даже после урегулирования конфликта.