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Эксперты на Западе ожидают наступления украинских Вооруженных сил и полностью верят в его успех. Некоторые полагают, что в авангарде будут немецкие танки Leopard, однако журналисты Bild* указывают на их слабости, пишет РИА Новости.

Они отмечают, что российские ПТРК, включая «Корнеты», способны пробить броню этих машин.

Главную опасность для германских танков Leopard представляют также ударные вертолеты, такие как Ка-52, Ми-28 и Ми-35, поскольку у Вооруженных сил Украины недостаточно комплексов ПВО.

В дополнение к этому, российские танки и противотанковые мины могут привести Leopard в негодность. Особую опасность представляют противотанковые ракеты, которыми можно стрелять из танковых пушек семейства 2А46.

*Доступ к сайту в России заблокирован Роскомнадзором.

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