Немецкая полиция начала расследование по поводу утечки информации о запланированном визите президента Украины Владимира Зеленского в Берлин.

Полиция Германии сообщила, что расследование инициировано по подозрению в разглашении тайны. Вчера, 3 мая, несколько немецких СМИ сообщили, что Зеленский собирается прилететь с визитом в Берлин 13 мая и будет доставлен на вертолете в город Аахен, где ему будет вручена премия имени Карла Великого.

В ряде германских изданий также появилась подробная информация о мерах безопасности, которые будут предприняты на предстоящей встрече Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца. Также сообщалось о том, что номер в отеле, где остановится президент Украины, будет находиться под охраной снайперов.