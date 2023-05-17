Позицию стран НАТО по конфликту на Украине продолжают определять “нежелание провоцировать Кремль” и страх перед военным противостоянием с Москвой. На этом фоне среди представителей Евросоюза всё чаще можно услышать, что европейские государства устали поддерживать Украину. Об этом у себя в твиттер-аккаунте написала директор эстонского Института внешней политики Кристи Райк – передаёт РИА “Новости”.

Райк отмечет, что в Европе уже нет былого единства по поводу поддержки киевского режима. Во время дискуссий часто возникают споры по поводу поставок нового вооружения ВСУ, в том числе современных истребителей, идут разговоры о возможных успехах или неуспехах украинской армии в неоднократно анонсированном контрнаступлении. Всё это раскалывает европейские страны в их отношении к помощи Киеву.

По словам Райк, один из важных для Украины вопросов тоже остаётся без ответа со стороны европейского сообщества – западные политики пока не поддерживают вступление Украины в НАТО и предпочитают вообще не поднимать эту тему.