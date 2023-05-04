Представитель силовых ведомств Донецкой Народной Республики сообщил, что украинские войска сосредоточили ударные группировки одновременно на нескольких направлениях фронта.

По его словам, также было замечено скопление большого количества живой силы и боевой техники разных видов в тылу противника.

Ранее, 4 мая, Владимир Рогов, возглавляющий движение «Мы вместе с Россией», рассказал о том, что украинские войска сосредоточились в большом количестве на передовой в Запорожской области, готовясь к давно запланированному весеннему контрнаступлению.

Он также отметил, что руководство украинских Вооруженных сил имеет определенные планы на проведение данного контрнаступления, о которых известно российским войскам.