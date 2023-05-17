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Контрнаступление ВСУ в скором времени всё же может состояться – враг продолжает прощупывать линию обороны российских войск в Донбассе. Об этом рассказал советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин. Чиновника цитирует РИА “Новости”.

Гагин уточнил, что ВСУ не добились существенных успехов в прорыве линии боевого соприкосновения. А обещанных киевскими властями ” колоссальных прорывов” нет вовсе. Их можно было ожидать в преддверии контрнаступления, которое неоднократно анонсировала украинская сторона. Тем не менее Гагин не стал исключать возможность, что широкое наступление войска ВСУ всё же рано или поздно предпримут.

Ранее военные эксперты, в том числе и на Западе, высказывали мнение, что в результате контрнаступления украинская армия не достигнет существенных успехов. Такая операция серьёзно ослабит ВСУ и инициатива окончательно перейдёт на сторону российских сил.

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