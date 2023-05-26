Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ночь на 26 мая российская армия провела удар по военной инфраструктуре в Днепропетровске.

Сразу после атаки ракетами и дронами со стороны России, власти города дали комментарии. Глава города, Сергей Лысак, охарактеризовал разрушения, вызванные ударом, как «серьезные» и даже продемонстрировал фотографии тушения пожара, который вспыхнул после поражения «транспортного предприятия». Предположительно, речь идет о ремонтных мастерских военной техники или месте хранения западного транспорта и бронетехники, сообщают военные корреспонденты издания «Русская Весна».

Лысак сообщил, что в частном домовладении произошел пожар, который уже потушен. Пострадали два дома и автомобиль. Также возникли пожары на двух частных предприятиях. Пожар был ликвидирован пожарными.

По мнению источника, губернатор специально снижает масштабы последствий российских ударов, пытаясь представить ситуацию подобной обычным минометным обстрелам, которым Киев подвергал ЛДНР ежедневно в течение восьми лет.

Вам может понравиться

Экс-разведчик США Риттер рассказал об особой тактике российских военных против истребителей F-16

Американский военный эксперт Скотт Риттер высказал мнение, что поставка Украине истребителей F-16 не окажет существенного влияния на ход СВО, так как у Вооруженных сил РФ достаточно сил и средств, чтобы

Украинский режим сообщил о «военных учениях» с перемещением техники ВСУ в Киеве 23-25 мая

В соответствии с официальным заявлением командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, в период с 23 по 25 мая в Киеве запланированы «военные учения». Эта информация сообщается украинскими СМИ. Как отмечается

Нью-Йорк уходит под воду со скоростью несколько миллиметров за год

Исследования ученых из Геологической службы США и Университета Род-Айленда свидетельствуют о возможности полного погружения города Нью-Йорка под воду в будущем. По мнению специалистов, основной причиной этого является строительство крупнейших небоскребов