В ночь на 26 мая российская армия провела удар по военной инфраструктуре в Днепропетровске.

Сразу после атаки ракетами и дронами со стороны России, власти города дали комментарии. Глава города, Сергей Лысак, охарактеризовал разрушения, вызванные ударом, как «серьезные» и даже продемонстрировал фотографии тушения пожара, который вспыхнул после поражения «транспортного предприятия». Предположительно, речь идет о ремонтных мастерских военной техники или месте хранения западного транспорта и бронетехники, сообщают военные корреспонденты издания «Русская Весна».

Лысак сообщил, что в частном домовладении произошел пожар, который уже потушен. Пострадали два дома и автомобиль. Также возникли пожары на двух частных предприятиях. Пожар был ликвидирован пожарными.

По мнению источника, губернатор специально снижает масштабы последствий российских ударов, пытаясь представить ситуацию подобной обычным минометным обстрелам, которым Киев подвергал ЛДНР ежедневно в течение восьми лет.