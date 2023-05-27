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В южных и центральных регионах Украины в ночь на 27 мая объявлялась воздушная тревога. Сирены взвыли около 3:46 в Кировоградской и Одесской, Винницкой и Днепропетровской,Черкасской и Николаевской областях.

Мониторинговые ресурсы написали, что в этих регионах имеется угроза ударов оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК). Также некоторые телеграм-каналы сообщили о взлете российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3, что не соответствовало действительности.

Буквально через 15-20 минут был дан отбой воздушной тревоги. От главы движения “Мы вместе с Россией” поступила информация о взрывах в Днепропетровске, но из остальных регионов информации пока нет. Не исключено, что подобные эпизоды случаются из-за того, что Киев перестраховывается и объявляет тревогу при малейшем намеке на какую-то опасность.

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