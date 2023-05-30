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На заседании парламента Чехии глава министерства обороны Карел Ржегка выразил мнение о возможной войне между Североатлантическим альянсом (НАТО) и Россией. Согласно его словам, Россия находится на пути конфликта с альянсом.

Ржегка подчеркнул, что в случае такого конфликта Чехия станет активным участником, но выразил уверенность, что боевые действия не затронут чешскую территорию. Однако он отметил, что чешским военным при таком развитии событий придется обеспечивать защиту своего воздушного пространства.

Ранее главный маршал авиации Чехии, Майкл Уигстон, заявил о предполагаемой угрозе, исходящей от Военно-воздушных сил России, ее подводных лодок и надводных кораблей для Великобритании и НАТО. Он подчеркнул, что Западу необходимо уделить им особое внимание и сконцентрировать свои усилия на этом направлении.

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