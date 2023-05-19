Британский министр обороны Бен Уоллес во время интервью международному изданию Financial Times заявил, что Западу грозит угроза прямого вооруженного столкновения с Российской Федерацией и КНР приблизительно к 2030 году. Поэтому, считают в Лондоне, необходимо на первое место во многих западных странах поставить именно подготовку к обороне.

По словам Уоллеса, к концу текущего десятилетия ситуация в мире будет настолько нестабильной и накаленной, что самую важную роль будет играть именно оборона. «Я думаю, грядет конфликт с целым рядом противников по всему миру», – заявил министр обороны Британии. Поэтому, по его словам, рост ежегодных военных расходов в Британии до 2.5% ВВП вполне является обоснованным.

Он также подчеркнул, что Лондон будет находиться в состоянии готовности с целью реакции в случае использования Россией оружия массового поражения на территории Украины. Уоллес отметил, что предстоящее контрнаступление ВСУ не сможет в итоге привести к прекращению украинского конфликта.