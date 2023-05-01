Украина должна изворачиваться и проявлять осторожность, чтобы не тратить дорогостоящие боеприпасы зенитно-ракетных комплексов Patriot. Против дешевых дронов-камикадзе ракеты ЗРК лучше не использовать вообще, чтобы во всеоружии подойти к планируемому контрнаступлению, сообщил британский военный эксперт Майкл Кларк.

Он напомнил, что по мнению экспертов, у Киева уже в этом месяце закончатся ракеты для советских ЗРК «Бук» и С-300, которые ВСУ задействовали для борьбы с БПЛА. С «Пэтриотами» так не пойдет, потому что боезаряды для них обходятся очень дорого. Имеет смысл даже пропускать некоторые удары либо предпринимать меры, проявлять изворотливость, чтобы этих ударов не допускать.

Кларк также отметил, что хотя у Киева уже имеются ЗРК Patriot, потребуется время для их развертывания и освоения комплексов украинскими боевиками.