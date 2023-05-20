Владимир Зеленский прибудет на саммит G7, в котором должны принять участие лидеры стран, не входящие в «Большую семерку». Президент Украины планирует встретиться с премьер-министром Индии. Также Зеленским было направлено письмо бразильскому президенту Луле да Сильве с предложением о личной встрече во время пребывания на саммите. По информации издания Bloomberg, сославшегося на неназванные источники из правительственного окружения Бразилии, украинский президент еще не получил ответа от бразильского коллеги.

Журналисты сообщают, что Лула да Сильва не видит препятствий для переговоров с Владимиром Зеленский, однако украинский президент не должен навязывать свой диалог. По словам источника издания, присутствие Зеленского на саммите является некой «ловушкой» для лидеров стран, которые не входят в «Большую семерку».

Стоит отметить, что встреча Владимира Зеленского с индийским премьером Нарендрой Моди должна состояться 20 мая.