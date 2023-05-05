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По мнению обозревателя «Свободной прессы» Константина Ольшанского, наступление сразу двух группировок войск «Центр» и «Юг» сильно зависит от контроля над Северском.

Соледарский район уже несколько месяцев находится в состоянии ожесточенных боев, и на Северском участке набирается силовая группировка. Если российской армии удастся успешно захватить Северск, это даст возможность продвигаться в сторону Краматорска и Славянска.

Возможно, удары ВС Украины на Северском участке являются отвлекающей тактикой от основных операций «контрнаступления», которое пока не исключается на Запорожском (Ореховском) или Донецком направлениях.

Некоторые эксперты указывают на то, что нехватка боеприпасов заставляет ВС Украины использовать отвлекающую тактику и прибегать к альтернативным источникам снабжения, таким как западные страны. Однако, выполнение обещаний о поставке снарядов может затянуться.

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