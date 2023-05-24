Для вылазок на территорию России американское оружие применяться не должно. Такую позицию американских властей озвучил во время брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Так он прокомментировал недавнюю атаку диверсионной группы на Белгородскую область. Она зашла в регион со стороны Украины. Слова американского чиновника приводит ТАСС.

Кирби отметил: в Вашингтоне уже неоднократно “чертовски ясно” давали понять Киеву, что против применения оружия, которое поставляется ВСУ в рамках военной помощи, на территории России. Что же непосредственно до самой вылазки диверсантов, то здесь представитель Белого дома сказал, что сейчас американская сторона изучает сообщения о возможном применении со стороны нападавших вооружения из США. Но как будет выстраиваться диалог с Киевом, если использование американской техники подтвердится, Кирби не уточнил.

Украинская диверсионная группа проникла в Белгородскую область 22 мая. 23 мая Минобороны отчиталось, что уничтожено 70 нападавших, а также около десятка единиц бронетехники и транспортных средств.